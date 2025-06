Shari Dietz gibt Einblicke in Pflege schwer kranker Tochter

André Dietz (49) und seine Frau Shari haben in einem Interview mit RTL über die Herausforderungen und Sorgen gesprochen, die das Leben mit ihrer elfjährigen Tochter Mari mit sich bringt. Bei Mari wurde das Angelman-Syndrom diagnostiziert, ein seltener Gendefekt, bei dem die körperliche und geistige Entwicklung stark verzögert ist. Vor Kurzem erhielt sie die höchste Pflegestufe, Pflegestufe fünf. Shari erklärte: "Das heißt: Mehr geht nicht. Also, wir sind quasi die Pfleger in Person." Die Diagnose bringt für die Familie eine immense Verantwortung mit sich, die sie täglich meistern muss.

Die Pflege ihrer Tochter ist für André und Shari ein Fulltime-Job. "Wir füttern, wir waschen, wir wickeln, wir machen alles", so Shari weiter. Dennoch beobachten sie begeistert, "wie Mari von Tag zu Tag größer und stärker" wird. Während es sie beeindruckt, wie sie wächst, kommen aber auch Ängste auf, besonders mit Blick auf die Zukunft und das Älterwerden.

Bereits im Dezember hatte André in einem Interview mit Express von seiner Tochter geschwärmt: "Uns wurde gesagt, dass sie niemals selbstständig gehen würde, doch jetzt ist es für sie das Schönste, mit ihren drei Geschwistern zu lachen und zu tanzen." Der Schauspieler beschrieb Mari damals als absoluten Sonnenschein. Gerade diese Lebensfreude macht es für die Familie leichter, auch schwierige Phasen zu überstehen. Besonders die massiven Schlafprobleme der Tochter hatten Shari und André zeitweise an ihre Grenzen gebracht. "Mari litt unter so massiven Schlafproblemen, dass ich Dreharbeiten zurückstellen musste, um meine Frau zu unterstützen", erklärte der Künstler damals.

Timm, Michael / ActionPress Shari Dietz und Andre Dietz, 2025

Adolph, Christopher / ActionPress Shari Dietz, Ehefrau von André Dietz

Galuschka,Horst / ActionPress Schauspieler André Dietz und seine Frau Shari