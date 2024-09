Nach vier Jahren Pause: André Dietz kehrt zurück zu AWZ

Es ist eine große Überraschung für alle Alles was zählt-Fans – sie dürfen bald einen ihrer Lieblinge zurück auf dem Bildschirm begrüßen! Wie RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, beendet André Dietz (49) nämlich seine Auszeit, um wieder ein Teil der beliebten TV-Show zu werden. Nach vier Jahren Pause schlüpft der Schauspieler erneut in seine Rolle des Physiotherapeuten Ingo Zadek und wird die Zuschauer voraussichtlich ab Dezember wieder unterhalten.

Der 49-Jährige war 14 Jahre ein fester Bestandteil der deutschen Seifenoper: Er war bereits von Anfang an mit dabei und blieb dort bis zu seiner letzten Folge im Jahr 2020. Danach trat er eine Zeit lang zurück – kehrt jetzt jedoch vor die Kamera zurück, was sich so anfühlt, als sei er nie fort gewesen. "Die ersten Besuche waren wie nach Hause kommen nach einem Schüleraustausch. Du selbst warst weg, aber die Familie ist noch da", betont André.

Die vergangenen vier Jahre nutzte der RTL-Star vor allem für eine Sache – seine Familie! "Ohne meinen Ausstieg wären wir als Familie völlig an unsere Grenzen gestoßen", erklärt er. Gemeinsam mit seiner Frau Shari Dietz bekam André vier Kinder und hatte daher alle Hände voll zu tun. Im Netz gab er seinen Fans immer wieder kleine Einblicke in seinen Alltag nach seinem Serienausstieg. "Ihr fragt euch, was ich jetzt so mache? Darf ich vorstellen: André Dietz – Schauspieler, Musiker und Kindergärtner", schrieb er damals unter einem Post auf Instagram.

Getty Images André Dietz, Schauspieler

Getty Images Shari und André Dietz im September 2024

