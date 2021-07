Happy Birthday, André Dietz (46)! Der Schauspieler kommt gerade wohl gar nicht aus der Feierlaune raus. Erst vor ein paar Tagen konnte er mit seiner Frau Shari Dietz ein ganz besonderes Jubiläum begehen – den zehnten Hochzeitstag. Jetzt hatte der ehemalige Alles was zählt-Darsteller erneut einen Grund, um das Konfetti rauszuholen, die Luftballons aufzublasen und die Korken knallen zu lassen: Er hatte gestern Geburtstag!

46 Jahre jung ist er nun – auch wenn André sich offenbar phasenweise als deutlich älter wahrnimmt. "46 fühlt sich zumindest heute wie 64 an!", schreibt das Geburtstagskind zu einem Foto von sich auf Instagram. Hier liegt er scheinbar ziemlich platt auf einer Sonnenliege und hält mit letzter Kraft zwei goldene Luftballons in der Form der Zahlen vier und sechs hoch. Warum er so erschöpft ist, verrät er nicht. Der TV-Star nutzt die Gelegenheit aber zumindest noch, um sich für die "vielen geschmeidigen Wünsche" zu bedanken, die er erhalten hat.

Und davon gibt es allein schon auf Instagram reichlich. "Genieß den Tag und lass dich feiern" oder "He, du altes Haus. Alles Gute, bleib wie du bist. Man ist nur so alt wie es sich anfühlt", lauten beispielsweise Kommentare von Usern, die dem Vierfachpapa das Beste für sein neues Lebensjahr wünschen.

Instagram / andredietz André und Shari Dietz

Getty Images André Dietz bei der Show "It Takes 2", 2017

Instagram / andredietz André Dietz und seine Familie

