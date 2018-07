Sie sind noch so verliebt! Im April ließen Germany's next Topmodel-Girl Klaudia Giez (21) und der Fotograf Felipe Simon die Bombe platzen: Sie sind ein Paar. Seitdem trifft man die beiden Paradiesvögel nahezu nur noch im Doppelpack an. Im Promiflash-Interview auf der Produkt-Launch-Party von Hello Body verrieten die Turteltauben nun, was die bessere Hälfte jeweils so besonders macht: "Ich versuche gerade, nicht süß zu sein. Ich liebe wirklich alles!", schwärmte Felipe von seiner Klaudia. Auch der Rotschopf konnte sein Glück kaum in Worte fassen: "Es ist so schwer. Man kann sich einfach nicht entscheiden!"

