Nach Trennung: Bei Klaudia Giez stehen die Männer Schlange

Seit Ende des vergangenen Jahres ist Klaudia Giez (28) wieder auf dem Markt – und das offenbar ganz zur Freude vieler Single-Männer. Denn wie das Ex-GNTM-Girl beim GNTM-Preview-Event in Berlin gegenüber Promiflash ausplaudert, gibt es für sie reichlich Optionen. "Ich kann mich kaum retten. Das ist crazy, hätte ich niemals gedacht", entgegnet das Model auf die Frage, ob sich denn schon viele Männer in ihr Nachrichtenpostfach verirrt haben. Doch die Männerwelt hat gar nicht mal so leichtes Spiel bei Klaudia: "Ich schreibe eigentlich gar keinen Männern zurück, außer wenn die mir halt optisch gefallen."

Obwohl die Trennung von ihrem Ex Adriano Salvaggio erst rund zwei Monate her ist, scheint Klaudia dem Thema Dating gegenüber jedoch prinzipiell offen eingestellt zu sein. Sogar so offen, dass die Influencerin nicht ausschließt, ihre nächste Liebe im TV zu suchen. "Vielleicht steht ja noch eine Single-Show für mich an, im Reality-TV", teasert die 28-Jährige gegenüber Promiflash an.

Rund zwei Jahre lang gingen Klaudia und Adriano gemeinsam durchs Leben. Ende Dezember 2024 verkündete das Model dann aber überraschenderweise die Trennung via Instagram und lieferte sogar den Grund für das plötzliche Liebes-Aus: "Während ich Stabilität, eine klassische Beziehung und eines Tages auch die Ehe suche, kann ich das nicht von einem Partner erwarten, der das nicht möchte und mir fremdgeht." Adriano sah das aber anders und erklärte auf der Social-Media-Plattform kurz darauf: "Ich erhalte aktuell viele Nachrichten mit dem Vorwurf, ich hätte Klaudia letzte Nacht betrogen. Dazu möchte ich klarstellen, dass Klaudia und ich mittlerweile getrennt sind."

Instagram / klaudiagiez Adriano Salvaggio und Klaudia Giez

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

