So gut geht es Klaudia Giez nach der Trennung von Adriano

Ende vergangenen Jahres gab Ex-GNTM-Girl Klaudia Giez (28) überraschend die Trennung von Adriano Salvaggio bekannt. Beim GNTM-Preview-Event in Berlin kommt Promiflash mit der Content Creatorin ins Plaudern und hakt nach, wie es ihr fast zwei Monate nach dem Liebes-Aus geht. Trübsal scheint die Beauty nicht mehr zu blasen, denn sie antwortet ganz locker: "Ja, ganz gut. Es läuft auf jeden Fall."

Für Klaudia steht jetzt erst mal eines im Vordergrund: Sie und ihre Karriere. "Ich werde jetzt nicht gleich in die nächste Beziehung gehen. Mir geht es super. [...] Jetzt richtet sich der Fokus erst mal auf mich", macht die 28-Jährige im Interview mit Promiflash deutlich. Ihre Fans dürfen zumindest gespannt sein, was das bedeutet, denn die Frohnatur teasert an: "Ein riesiges Projekt steht auf jeden Fall an. Das ist auch alles schon fertig und ich kann es kaum erwarten, dass es rauskommt."

Anfang des Jahres, also kurz nach der Trennung, hat sich Klaudia erst einmal von Social Media abgemeldet, um den ersten Schock zu verdauen. "Ich liebe es, euch hier auf Instagram zu inspirieren, zu unterhalten und mitzunehmen – aber momentan brauche ich eine Pause, um Kraft zu tanken", wandte sich das Model emotional an seine Follower auf Instagram. Offenbar hat diese Pause gutgetan: Denn jetzt ist Klaudia wieder mit neuem Content für ihre Fans im Netz da – und bald auch mit einem anderen neuen Projekt.

Getty Images Klaudia Giez, Ex-GNTM-Teilnehmerin

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

