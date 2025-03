Klaudia Giez nahm nach Trennung unfreiwillig zehn Kilo ab

Im vergangenen Dezember gaben Klaudia Giez (28) und Adriano Salvaggio ihre Trennung bekannt. Nach dem Liebes-Aus hatte das Model zu kämpfen – auch mit seinem Körper. So nahm Klaudia unfreiwillig viel Gewicht ab und ist darüber alles andere als glücklich. "Für mich war es ein täglicher Kampf – und noch immer spüre ich die Folgen, über die kaum jemand spricht. Aus diesem Grund möchte ich euch bitten: Hört auf, meinen Körper zu kommentieren mit 'Wie mager bist du denn?' oder 'Iss mal was'", bittet Klaudia ihre Fans in einem Instagram-Post. Dabei bezieht sie sich auf den aktuellen Skinny-Trend auf Social Media, bei dem vornehmlich junge Frauen von ihrer Reise zu ihrem Idealgewicht berichten. "Ich finde diesen Trend gar nicht lustig. Ich habe nach der Trennung zehn Kilo abgenommen und ich wünsche mir einfach meinen alten Körper zurück", gesteht sie ihrer Community.

Sie wolle essen, könne es aber nicht, was auf ihren Körper derzeit große Auswirkungen habe: So zitterte sie, leide an Haarausfall sowie Hautproblemen und habe nur wenig Kraft. Die ständigen Kommentare über ihren Körper würden sie zusätzlich belasten. Doch die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat auch gute Nachrichten für ihre Fans: Inzwischen ist sie auf dem Weg der Besserung. "Ich bin stolz, dass ich die Krise hinter mir lasse und auch die Trennung verarbeitet habe. Stück für Stück geht es bergauf – und dafür bin ich dankbar", erklärt Klaudia erleichtert.

Ende des vergangenen Jahres endete Klaudias Beziehung mit ihrem Freund Adriano. "Mein Herz blutet, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich wollte es so sehr, vielleicht zu sehr, weil ich alles dafür getan habe – für die Liebe meines Lebens. Aber scheinbar war es nicht das, was er wollte. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet", schrieb die 28-Jährige damals auf Social Media. In ihrem Trennungspost deutete sie an, dass ihr Ex sie betrogen hat. Adriano dementierte diese Gerüchte allerdings.

Getty Images Klaudia Giez, Ex-GNTM-Teilnehmerin

Instagram / klaudiagiez Adriano Salvaggio und Klaudia Giez