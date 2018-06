Klaudia Giez (21) und ihr Felipe zeigen mal wieder, wie glücklich sie miteinander sind! Erst im April lässt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Liebesbombe platzen: Der Brasilianer Felipe hat ihr Herz im Sturm erobert. Promiflash traf das quirlige Nachwuchsmodel und ihren Liebsten bei den NYX Faces Awards in Berlin. Im Interview schwärmte Klaudia von ihrer Beziehung. "Uns geht es sehr gut. Wir sind vielleicht ein bisschen müde, weil in den letzten Tagen sehr viel los war, aber bei uns läuft es sehr, sehr gut", strahlte sie. Das zeigten sie dann auch auf dem Red Carpet und turtelten, was das Zeug hält.

