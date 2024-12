Betrogen? Adriano Salvaggio und Klaudia Giez sind getrennt

Klaudia Giez (28) verkündet traurige Nachrichten auf Instagram. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit und Adriano Salvaggio haben sich getrennt: "Mein Herz blutet, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich wollte es so sehr, vielleicht zu sehr, weil ich alles dafür getan habe – für die Liebe meines Lebens. Aber scheinbar war es nicht das, was er wollte. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet."

Außerdem gibt Klaudia Einblicke in den möglichen Trennungsgrund: "Während ich Stabilität, eine klassische Beziehung und eines Tages auch die Ehe suche, kann ich das nicht von einem Partner erwarten, der das nicht möchte und mir fremdgeht." Die 28-Jährige erklärt, dass sie und Adriano "unterschiedliche Ansichten und Wünsche für ihr Leben haben": "Er möchte frei sein, reisen und die Welt entdecken – ich respektiere das. Doch das ist nicht das Leben, das ich mir wünsche. Eine offene Beziehung oder Unverbindlichkeit ist nicht das, was ich suche."

Ein gemeinsames Leben mit ihrem Partner aufzubauen, war Klaudia schon immer wichtig. "Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal zusammenziehen. Natürlich will ich ihn auch mal heiraten", schwärmte das Model beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln im Interview mit Promiflash. Für Adriano wollte sie sogar in seine Heimatstadt Stuttgart ziehen.

