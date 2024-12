Fremdgehvorwurf: Adriano Salvaggio äußert sich zur Trennung

Vor wenigen Stunden gab Klaudia Giez (28) die Trennung von Adriano Salvaggio bekannt. In ihrem Statement warf die ehemalige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ihrem Verflossenen unter anderem vor, sie betrogen zu haben. Nun äußert sich der frühere Love Island-Kandidat selbst via Instagram zu dem Liebes-Aus: "Ich erhalte aktuell viele Nachrichten mit dem Vorwurf, ich hätte Klaudia letzte Nacht betrogen. Dazu möchte ich klarstellen, dass Klaudia und ich mittlerweile getrennt sind." Laut Adrianos Statement sei er nicht derjenige, der fremdgegangen sei.

Dafür erhebt er schwere Anschuldigungen gegenüber seiner Ex. "Ich finde es jedoch unangebracht, dass Klaudia versucht, sich als unschuldig darzustellen", ärgert sich Adriano und fügt hinzu: "Bereits 2023 gab es Vorfälle, bei denen sie mich hintergangen hat." Dafür habe der "Exatlon"-Kandidat sogar Beweise, die er im Falle von Klaudias Leugnung sogar veröffentlichen würde.

Auch Klaudia hat den Post ihres Ex gesehen und antwortet darauf in ihrer Instagram-Story. "Ich kann verstehen, dass er sauer ist und versucht, irgendetwas von vor zwei Jahren hervorzukramen, um nicht schlecht dazustehen, was längst geklärt wurde, weil nichts war", schreibt sie und fügt hinzu: "Aber ich weiß, dass, wenn ich jetzt auch anfange, Dinge auszupacken – wie die Tatsache, dass er schon mal fremdgegangen ist – und er dann wieder mit Vorwürfen zurückkommt, das Ganze niemals ein Ende findet."

Anzeige Anzeige

AEDT/ Action Press Klaudia Giez und Adriano Salvaggio im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / adriano_salvaggio Adriano Salvaggio und Klaudia Giez

Anzeige Anzeige