Nach Trennung: Klaudia Giez will eine Social-Media-Pause

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Klaudia Giez (28) zieht sich aus den sozialen Medien zurück. In ihrem aktuellsten Instagram-Post steht das Model mit ausgestreckten Armen auf einem von Nebel umhüllten Steg. Dazu erklärt sie ihren Followern: "Ich liebe es, euch hier auf Instagram zu inspirieren, zu unterhalten und mitzunehmen – aber momentan brauche ich eine Pause, um Kraft zu tanken." Die Influencerin geht derzeit geht durch eine schwierige Trennung von Adriano Salvaggio. Sie wirft ihrem Ex-Freund unter anderem mehrfache Untreue vor und erklärt, dass sie die freie Zeit zum Heilen und zur Selbstreflexion brauche.

"Manchmal ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten, um vorwärtszukommen", betont Klaudia unter ihrem Post. Die letzten Wochen und Monate sollen bei dem Model einiges an Emotionen hochgebracht haben. "Ich spüre, dass ich mir jetzt den Raum nehmen muss", schreibt die Moderatorin. Am Ende ihrer Ankündigung bedankt sich die TV-Persönlichkeit bei ihren Followern und verspricht ein Comeback. "Ich vergesse euch nicht und hoffe, ihr vergesst mich auch nicht. Ich bin in guten Händen und arbeite daran, gestärkt zurückzukommen", schließt sie. Klaudia verbringt ihre Zeit ohne soziale Medien wohl nicht alleine, sondern erhält Unterstützung.

Nach ihrer Trennung von Adriano seien die Fans besonders freundlich und unterstützend zu ihr gewesen, auch dafür spricht der Rotschopf seinen Dank aus. Gegen Ende des Jahres postete Klaudia ein schockierendes Statement, in dem sie ihre Beziehung beendete. Dort schrieb sie: "Während ich Stabilität, eine klassische Beziehung und eines Tages auch die Ehe suche, kann ich das nicht von einem Partner erwarten, der das nicht möchte und mir fremdgeht." Ob an dem Vorwurf etwas dran ist, wissen nur Klaudia und Adriano. Der ehemalige Love Island-Kandidat stritt seinen Seitensprung auf Instagram allerdings ab.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Instagram / klaudiagiez "Love Island"-Adriano und Klaudia Giez

