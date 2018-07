War ein weiteres Baby ihr großer Wunsch? Brigitte Nielsen (54) wurde im Juni zum fünften Mal Mutter. Nach vier Jungs aus früheren Beziehungen haben sie und Ehemann Mattia Dessi (39) ein kleines Mädchen mit dem Namen Frida bekommen. Nach der Bekanntgabe ihrer überraschenden Schwangerschaft im Alter von 54 Jahren hagelte es neben Glückwünschen auch Kritik für die Dänin. Ihr ehemaliger Let's Dance-Partner Oliver Tienken wusste allerdings schon vorher, dass Brigitte noch mal Mama werden wollte.

"Ich und Brigitte haben immer noch Kontakt zueinander und ich freue mich riesig, weil ich weiß, was für ein Riesen-Herzenswunsch das von ihr war. [...] Also, für mich war das jetzt eigentlich keine Überraschung", berichtete der Tänzer Promiflash bei Channel Aid live in Concert in Hamburg. Offenbar sehnte sich die Schauspielerin nach gemeinsamem Nachwuchs mit ihrem Schatz Mattia. Ihre Liebe ist für den neuen Curvy Supermodel-Juror ein echter Glückstreffer: "Sie und Mattia sind schon seit Jahren ein eingespieltes Team und leben wirklich eine tolle Partnerschaft und das ist nicht so häufig in der Medienbranche, dass es so gut funktioniert wie bei den beiden."

Auch die Alterskritik während Brigittes Schwangerschaft erreichte Oliver. Verstehen kann er das ganze Drama allerdings nicht: "Ich habe Brigitte ja kennengelernt und weiß, was für ein Mensch sie ist, wie jung sie auch innerlich ist und wofür ihr Herz schlägt. Und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass sie eine fabelhafte Mutter sein wird."

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit Tochter Frida

Frederick M. Brown/Getty Images for AMA Mattia Dessi und Brigitte Nielsen bei den American Music Awards 2008

Getty Images Brigitte Nielsen und Oliver Tienken bei "Let's Dance" 2010

