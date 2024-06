Spätes Babyglück: Brigitte Nielsen schwärmt von Familie!

Brigitte Nielsen (60) führt nicht nur ein Leben im Rampenlicht. Seit vielen Jahren scheint sich die Schauspielerin vor allem auch in der Rolle der Mama pudelwohl zu fühlen. Nachdem sie ihre vier Söhne bereits ins Erwachsenenalter begleitet hatte, durfte sie vor rund fünf Jahren überraschend erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Töchterchen Frida ist seither der ganze Stolz der gebürtigen Dänin, wie sie RTL beim Ernsting's-Family-Event verrät. "Ich bin sehr, sehr zufrieden. In meinem Leben dreht sich alles um die Familie", schwärmt Brigitte freudestrahlend über ihre kleine Patchwork-Family.

Jedoch sind es nicht nur ihre Kinder, die der heute 60-Jährigen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern scheinen. Auch ihr 15 Jahre jüngerer Partner Mattia Dessi (45), mit dem sie seit zwanzig Jahren gemeinsam durchs Leben geht, scheint das private Glück der Blondine perfekt zu machen. "Mein Mann ist mein Boss. Ich liebe ihn so sehr", lässt sie den Sender weiter wissen. Dass Brigitte im höheren Alter mithilfe von künstlicher Befruchtung ihren fünften Spross auf der Welt begrüßen durfte, scheint ihr selbst recht wenig auszumachen. Ganz im Gegenteil sogar: Die Kleine komplettiert die Familie. In der künftigen Erziehung ihres Nachzüglers hofft sie deshalb auch nur auf eins: "Kommunikation ist das Wichtigste. Natürlich Liebe auch. Aber mit meinen vier älteren Söhnen habe ich eine wunderbare Kommunikation und das wünsche ich mir auch mit Frida."

Obwohl Brigitte in dem aktuellen Interview überglücklich wirkt, musste sie sich bereits in der Vergangenheit mit weniger schönen Kommentaren zu ihrer späten Mutterschaft auseinandersetzen. Für die harsche Kritik fand sie im Gespräch mit People deutliche Worte. "Die halbe Welt hat gesagt, dass ich mit 55 zu alt wäre – einschließlich meiner vier älteren Söhne. Aber es gibt so etwas wie 'zu alt' nicht", entgegnete sie all denen, die nur wenig Verständnis für ihr privates Glück fanden und ergänzte: "Kinder sagen, dass Großmütter die besten sind. Ich habe die Geduld und die Liebe. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich so alt bin wie eine Großmutter."

Brigitte Nielsen und Mattia Dessi, 2023

Brigitte Nielsen mit Tochter Frida, 2023

