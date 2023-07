Brigitte Nielsen teilt seltenes Foto mit ihrer Tochter Frida

Brigitte Nielsen (60) überrascht mit einem privaten Foto! Normalerweise hält das ehemalige dänische Model seine Familie so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Auch mit ihrem Mann Mattia Dessi (44), mit dem die Schauspielerin seit 2006 verheiratet ist, postet sie nur wenige Bilder. Doch jetzt ist das anders: Zu ihrem 60. Geburtstag teilt Brigitte ein Foto von sich mit ihrer Tochter Frida und mit ihrem Mann.

Auf Instagram teilt der Brigitte ein paar süße Schnappschüsse von ihrem Ehrentag, den sie mit ihren Liebsten verbrachte. Das Mama-Tochter-Duo trägt jeweils ein blau-weißes Kleid und eine Tasche von Disney. Die Blondine schaut ihre kleine Tochter an und berührt ihre Wange, während Frida glücklich in die Kamera schaut. Auf einem weiteren Foto schmiegt sich Brigitte an ihren Mann. Die beiden schauen verliebt in die Kamera.

Die Schauspielerin teilt wirklich selten Bilder mit ihren Liebsten. 2020 an Silvester hatte sie auch schon ein solches Foto gepostet – ein Selfie von sich und ihrem Mann. Danach wurde es ruhig auf dem Profil der 60-Jährigen, was private Fotos anbelangt.

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrem Mann Mattia Dessi im Juli auf Instagram

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrem Mann Mattia und ihrer Tochter

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrem Mann Mattia

