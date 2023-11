Wie steht Brigitte Nielsen zu ihrem Ex Sylvester Stallone?

Aus den Augen aus dem Sinn? Brigitte Nielsen (60) ist ein bekannter Hollywood-Star. Ihren Durchbruch schaffte sie 1986 mit dem Film "Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts". Während der Dreharbeiten für den Kassenschlager verlobte sich die gebürtige Dänin mit Sylvester Stallone (77). Der US-Amerikaner war der Regisseur des Filmes. Die Ehe der beiden scheiterte jedoch nach zwei Jahren. Jetzt verrät Brigitte, wie sie heute zu Ex-Mann Sylvester steht!

Im Interview mit People plaudert die Blondine offen über den "Escape Plan"-Darsteller: "Meine Ehe mit ihm ist schon so lange her. Ich denke nie an ihn – manchmal fühlt es sich an, als wäre es nie passiert." Dies sei nicht negativ ihrem Ex gegenüber gemeint, aber das Leben gehe einfach weiter: "Man ist so mit anderen Dingen beschäftigt, dass man sich fragt: 'Moment, wie hieß er noch mal?''', erzählt sie lachend.

Seit 2006 ist das ehemalige Model glücklich mit dem Barkeeper Mattia Dessi (45) verheiratet. Vor rund fünf Jahren krönte das Paar seine Liebe mit der Geburt von Tochter Frida. Die damals 54-Jährige wurde dank künstlicher Befruchtung schwanger: "Ich habe immer gesagt: 'Ich probiere es, bis keine Embryonen mehr übrig sind''', verriet die Schauspielerin The Guardian.

Anzeige

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen, Model

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Anzeige

Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrer Tochter Frida und ihrem Mann Mattia Dessi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de