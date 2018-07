Love is in the air – über den Dächern von New York: Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) lassen die Welt an ihrem perfekten Glück teilhaben! Das frisch verliebte Paar macht aus der luftigen Aussichtsplattform des berühmten Empire State Building kurzerhand seine ganz persönliche Wolke sieben: Hoch oben turteln das Model und der Musiker bis in den Morgengrauen und könnten dabei kaum beflügelter aussehen. "Nur du und ich", kommentiert Heidi ihren romantischen Wahrzeichen-Ausflug auf Instagram – der eindeutig zeigt: Die beiden hat es so richtig erwischt!

