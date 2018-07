Vanessa Mai (26) ist nicht nur für ihre musikalischen Dauerbrenner bekannt, auch mit ihrem Styling heizt die Schlagersängerin ihren Fans so richtig ein. Vor wenigen Wochen konnten die die Beautyqueen auch einmal völlig ungeschminkt bewundern. Dieser Look scheint es dem Blitzlichtgesicht angetan zu haben: In ihrem Urlaub verzichtet die Brünette jetzt auf überflüssiges Make-up – und setzt dazu noch auf ein besonders schönes Stückchen Stoff!

Dieser Upload auf Facebook dürfte so einige User verzaubert haben: Vanessa postete ein Selfie – allerdings ohne frisierte Haare und gänzlich ohne ihr geliebtes Glitzer! Wer noch mehr von ihrer natürlichen Schönheit sehen will, sollte rasch auf ihrem Instagram-Account vorbeischauen. Dort teilte die Musikerin ebenfalls ein Pic mit nacktem Gesicht – untenrum überzeugte sie dafür mit einer verführerischen Hülle: einem seitlich tief ausgeschnittenen Badeanzug.

Wem dieses schwarze Outfit bekannt vorkommt, weiß vermutlich: Der Einteiler stammt aus der Swimwear-Kollektion von keiner Geringeren als Topmodel Lena Gercke (30). Und die war von dem sexy Auftritt ihrer prominenten Freundin hin und weg: "Ich liebe ihn an dir", ließ die Designerin Vanessa in ihrer Instagram-Story wissen.

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai, Schlagerstar

Facebook / Vanessa Mai Official Vanessa Mai, Musikerin

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

