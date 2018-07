Klaudia Giez (21) schwebt mit ihrem Schatz Felipe Simon nach wie vor auf Wolke sieben – und das lässt die verrückte Rothaarige natürlich die ganze Welt wissen! Das quirlige Model, das durch seine Teilnahme an der letzten GNTM-Staffel bekannt geworden ist, lernte den Eventfotografen schon vor längerer Zeit im Internet kennen. Seit April sind die beiden auch offiziell ein Paar. Ihrem Angebeteten machte Klaudia nun eine wunderschöne Liebeserklärung – und schlug dabei ungewohnt ernste Töne an!

Dass Klaudia mit K und Felipe bis über beide Ohren verliebt sind, lässt sich beim Blick auf ihre Social-Media-Kanäle nicht leugnen. Auf Instagram offenbarte die hübsche 21-Jährige nun ihre tiefe Verbundenheit zu ihrem Herzblatt mit brasilianischen Wurzeln: "Es hat mir so gut getan, in den letzten Tagen mit dir zusammen abzuschalten. Du zeigst mir, worauf es wirklich im Leben ankommt. Egal wie traurig ich bin, du ziehst mich sogar aus dem tiefsten Loch heraus. Ich liebe dich", schwärmte sie von ihrem Partner. Die überraschend verletzliche Seite des Brauenwunders kam bei der "Klaumunity" super an. Ein Fan kommentierte den Insta-Post zum Beispiel so: "Ganz toll, was du schreibst. Auch dass es dir nicht immer gut geht."

Gemeinsam durch dick und dünn – Klaudia und Felipe sind einfach ein Traumpaar! Die zwei Turteltäubchen haben sogar einen gemeinsamen Instagram-Account namens klaulipe, mit dem sie ihre Follower an ihrem persönlichen Liebesglück teilhaben lassen. Darauf demonstrieren sie, wie gut die beiden ihre Beziehung trotz Klaudias stressiger Modelkarriere meistern.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, bekannt aus GNTM

Anzeige

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Felipe Simon und Klaudia Giez

Anzeige

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de