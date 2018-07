Für Chance the Rapper (25) und seine Liebste Kirsten Corley wurde der Independence Day durch einen ganz besonderen Moment gekrönt: Im Gegensatz zum Rest des Landes feierten der Musiker und seine Liebste nicht nur die Unabhängigkeit der USA – das Paar konnte zusätzlich auch auf seine Verlobung anstoßen! Ganz klassisch fiel Chancelor Bennett, wie der Hip-Hop-Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, vor seiner Freundin auf die Knie – und Kirsten nahm den Antrag freudestrahlend an!

Doppelter Grund zum Feiern! Auf einer Party zum 4. Juli stellte Chance seiner Auserwählten in Anwesenheit ihrer Freunde die Frage aller Fragen: "Kirsten Kristina Corley, machst du mich zum Mann und wirst meine Ehefrau?" Wie ein Video auf Instagram zeigt, konnte die Braut in spe ihr Glück kaum fassen und ließ sich, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, den Verlobungsring an den Finger stecken. Kein Wunder: Die beiden sind schon seit Langem zusammen und haben sogar eine gemeinsame zweijährige Tochter namens Kensli.

Auch Chance' Bruder Taylor Bennett freute sich mit den beiden Turteltauben. Kurz nach dem Heiratsantrag postete er einen Schnappschuss mit den Frischverlobten auf Instagram und gratulierte seinem Bruder mit den Worten: "Du bist der Beste!"

Instagram / chancetherapper Chance the Rapper mit seiner Verlobten und ihrer gemeinsamen Tochter Kensli im Disneyland

Instagram / chancetherapper Chance the Rapper mit seiner Verlobten und ihrer gemeinsamen Tochter

Instagram / talorbbennett Chance the Rapper (r.) zusammen mit der Verlobten Kirsten, Bruder Taylor und der Schwägerin (v.l.)

