US-"The Voice": Dieser One-Direction-Hottie ersetzt Blake

Blake Shelton (46) hat einen Nachfolger gefunden! Ganze zwölf Jahre saß der Countrysänger bei der US-Version der Castingshow The Voice auf dem berüchtigten Drehstuhl neben Gwen Stefani (53) oder John Legend (43). Jetzt beendete er seine Karriere als Juror und Coach schweren Herzens, denn es sei für ihn an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch der freie Stuhl muss erneut besetzt werden – Blakes Nachfolger steht bereits fest!

The Standard gab bekannt, dass der neue "The Voice"-Coach den Fans durchaus bekannt sein dürfte: One Direction-Hottie Niall Horan (29) wird auf dem Stuhl Platz nehmen. Der "This Town"-Interpret kann es kaum erwarten, sich den Sängern auf der Bühne widmen zu dürfen. "Ich freue mich darauf, die neuen Talente kennenzulernen und zu betreuen, wenn wir gegen die anderen Teams antreten", meinte er begeistert. Niall wird in der neuen Staffel ab dem kommenden Frühjahr zu den Coaches stoßen.

Gemeinsam mit dem gebürtigen Iren schließt sich auch Chance the Rapper (29) der neuen Jury an, und der ist schon gespannt auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich darauf, anderen Künstlern zu helfen, das nächste Level zu erreichen und das Beste aus dieser lebensverändernden Erfahrung herauszuholen." Und eine Kampfansage schickte er den anderen Coaches auch noch hinterher: "Macht euch bereit für Team Chance!"

