Chance the Rapper und seine Ehefrau lassen sich scheiden!

Chance the Rapper (30) und Kirsten Corley (30)-Bennett setzen ihrer Ehe ein Ende. Der Musiker und die Influencerin hatten sich 2019 das Jawort gegeben, doch in den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Problemen gekommen. Nun ist es offenbar endgültig vorbei. In ihrer Instagram-Story verkündet Kirsten: "Nach einer Zeit der Trennung sind wir beide zu dem Entschluss gekommen, getrennte Wege zu gehen."

Das Noch-Ehepaar habe die Entscheidung einvernehmlich getroffen und wolle die gemeinsame Zeit in guter Erinnerung halten – vor allem, weil aus ihrer Ehe zwei gemeinsame Kinder, die siebenjährige Kensli und die vierjährige Marli, hervorgingen. "Gott hat uns mit zwei wunderbaren Töchtern gesegnet, die wir weiterhin gemeinsam aufziehen werden. Wir bitten um Privatsphäre und Respekt, während wir diesen Übergang bewältigen", gibt Kirsten zu verstehen.

Im April des vergangenen Jahres war Chance the Rapper bei einem wilden Tanz mit einer fremden Frau beobachtet worden. Seine Fans hatte die aufreizende Performance ziemlich verwundert – schließlich soll er damals noch glücklich verheiratet gewesen sein. Kirsten ließ das Ganze offenbar auch alles andere als kalt. Zumindest machte sie in einem Instagram-Post ein paar Andeutungen: "Die meisten Menschen werden nicht erwachsen. […] Was passiert, ist, dass die meisten Menschen älter werden. Sie heiraten, sie haben den Mut, Kinder zu bekommen, aber sie werden nicht erwachsen. Nicht wirklich. Sie werden älter."

Getty Images Kirsten Corley und Chance The Rapper mit ihrer Tochter

Getty Images Chance the Rapper

