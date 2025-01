Chance the Rapper und Kirsten treffen Scheidungsvereinbarung

Chance the Rapper (31) und seine Noch-Ehefrau Kirsten Corley (31) haben sich auf eine Scheidungsvereinbarung geeinigt. Das Paar reichte vergangene Woche die entsprechenden Dokumente beim Gericht in Illinois ein, um ihre fast sechsjährige Ehe formal zu beenden. Laut den Unterlagen ist die Ehe des Rappers und der gebürtigen Amerikanerin "unwiederbringlich zerrüttet". Die Scheidungsvereinbarung ging jedoch offenbar friedlich vonstatten. "Ich habe die Vergleichsvereinbarung überprüft und akzeptiere sie als faire und gerechte Lösung", gibt Kirsten in den Dokumenten an. Trotz der Einigung muss die Entscheidung noch von einem Richter abgesegnet werden, bevor die Scheidung offiziell rechtskräftig wird.

Das einstige Hollywood-Traumpaar trennte sich im April 2024 und reichte im vergangenen Monat offiziell die Scheidung ein. Der Musiker und die Influencerin, die seit 2013 ein Paar waren, teilen sich zwei Töchter, Kensli und Marli. Für ihre Kinder wollen sie trotz ihres Liebes-Zerwürfnisses weiterhin gemeinsam da sein. Das betonte die 31-Jährige bei der Trennungsankündigung auf Instagram. "Gott hat uns mit zwei wunderbaren Töchtern gesegnet, die wir weiterhin gemeinsam aufziehen werden. Wir bitten um Privatsphäre und Respekt, während wir diesen Übergang bewältigen", schrieb Kirsten damals. Die genauen Gründe für ihre Trennung sind bis heute nicht bekannt.

Chance, dessen bürgerlicher Name Chancelor Bennett ist, hat in der Vergangenheit immer wieder von Kirsten geschwärmt. Er lernte sie als Teenager bei einer Familienfeier kennen und nannte sie später öffentlich die Liebe seines Lebens. Nach jahrelanger Beziehung und der Geburt ihrer ersten Tochter Kensli machte Chance seiner Liebsten während eines Picknicks einen Hochzeitsantrag. Daran schloss sich eine romantische Hochzeit im März 2019 an.

Getty Images Chance the Rapper im Dezember 2024

Getty Images Kirsten Corley und Chance the Rapper im Januar 2020

