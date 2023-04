Nach Tanzvideo: Chance the Rappers Frau teilt unklare Zeilen

Was meint sie damit? Chance the Rapper (30) ist seit 2019 mit seiner Frau Kirsten Corley-Bennett (29) verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden schon viele Jahre zuvor – im zarten Alter von neun Jahren. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern, doch nun scheint es ein wenig zu kriseln: Im Netz kursiert seit einigen Tagen ein Video, das Chance beim wilden Tanz mit einer unbekannten Frau zeigt. Jetzt postet Kirsten kryptische Zeilen im Netz…

Auf Instagram veröffentlicht die Beauty den Screenshot einer Buchseite, in dem einige Zeilen markiert sind: "Die meisten Menschen werden nicht erwachsen. […] Was passiert, ist, dass die meisten Menschen älter werden", steht in dem Text. "Sie heiraten, sie haben den Mut, Kinder zu bekommen, aber sie werden nicht erwachsen. Nicht wirklich. Sie werden älter", heißt es weiter. Erwachsen sein bedeute Verantwortung für die Zeit und den Raum, den man beansprucht, zu übernehmen. Ob sie sich mit diesen Zeilen an ihren Mann Chance richtet? Neben das Foto schreibt sie: "Ich hoffe, dass wir alle eines Tages erwachsen werden."

Das Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt den Musiker bei einem wilden Tanz mit einer spärlich bekleideten Dame. Die Meinungen der User gehen zu dem Clip aber ziemlich weit auseinander: "Ist er nicht verheiratet?", lautet einer der Kommentare, ein anderer meint: "So lange es dabei bleibt, ist es in Ordnung. Es ist Karneval – einfach Spaß haben!"

Kirsten Corley-Bennett

Kirsten Corley-Bennett

Chance the Rapper

