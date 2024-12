Frau von Chance the Rapper reicht offiziell Scheidung ein

Kirsten Corley (31), die Noch-Ehefrau von Chance the Rapper (31), hat offiziell die Scheidung in die Wege geleitet. Wie TMZ berichtet, reichte sie am vergangenen Freitag nach fünf Jahren Ehe die entsprechenden Dokumente bei Gericht ein. Bereits im April hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben – damit folgte nun endgültig der Schritt vor den Scheidungsrichter. Welche finanziellen oder anderweitigen Bedingungen Kirsten in der Scheidung verlangt, ist bislang nicht bekannt, da die Dokumente noch nicht zugänglich sind.

Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Kensli und Marli, und betonte bei der Trennungsankündigung, dass sie weiterhin gemeinsam für ihre Kinder da sein möchten. "Gott hat uns mit zwei wunderbaren Töchtern gesegnet, die wir weiterhin gemeinsam aufziehen werden. Wir bitten um Privatsphäre und Respekt, während wir diesen Übergang bewältigen", gab Kirsten damals auf Instagram zu verstehen. Zu den Gründen für das Liebes-Aus hielten sich beide bis heute bedeckt.

Chance und Kirsten heirateten 2019 in einer glamourösen Zeremonie im Pelican Hill Resort in Newport Beach, Kalifornien. Zahlreiche prominente Gäste, darunter Kim Kardashian (44), Kanye West (47) und Dave Chappelle (51), feierten damals mit ihnen. Die Liebesgeschichte der beiden begann jedoch weitaus früher: Bereits im September 2013 wurden sie ein Paar. Der Musiker hat die Beziehung immer wieder in seiner Arbeit thematisiert und Kirsten stand oft im Mittelpunkt seiner lyrischen Texte und musikalischen Inhalte.

Getty Images Kirsten Corley und Chance The Rapper mit ihrer Tochter

Getty Images Chance the Rapper

