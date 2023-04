Wilder Tanz mit Fremder: Chance the Rappers Ehe in Gefahr?

Na, ob er diese Aktion im Nachhinein bereut? Chance the Rapper (30) und seine Frau Kirsten Corley sind seit 2019 verheiratet. Ihre Liebe krönte das Paar, das sich im zarten Alter von neun Jahren kennengelernt hatte, mit zwei Kindern. Doch nun scheint Krisenstimmung bei den beiden aufzuziehen. Chancelor Johnathan Bennett, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, tanzte wild mit einer anderen Frau!

In einem Instagram-Video von The Neighborhood Talk zeigt sich der 30-Jährige ausgelassen beim Tanzen mit einer unbekannten Beauty. Viele Fans sind daraufhin verwundert, ob bei dem Musiker und seiner Frau Kirsten alles in Ordnung sei. "Ist er nicht verheiratet?", fragte sich ein User. Ein andere Supporter merkte jedoch an: "Einige sagen, es sei unschuldig. Andere werden sagen, es sei unangemessen. Ich sage, das muss seine Frau entscheiden."

Erst vor wenigen Jahren hatte der Musiker betont, wie wichtig ihm seine Familie ist – so wichtig, dass er sogar seine Tour abgesagt hatte. "Ich habe mich dazu entschieden, die 'Big Tour' zu canceln. Ich weiß, es nervt. Es gab ein großes Hin und Her mit Verschiebungen und Routenänderungen, aber es ist besser so. Ich werde die Zeit mit meiner Familie nutzen, neue Musik machen und eine noch bessere Show auf die Beine stellen", hatte er auf Instagram erklärt.

Getty Images Kirsten Corley und Chance the Rapper

Getty Images Chance the Rapper, Musiker

Getty Images Kirsten Corley und Chance The Rapper mit ihrer Tochter

