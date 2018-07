Sie will bei ihrer Hochzeit nichts dem Zufall überlassen! Erst im Mai gab Barbara Meier (31) die Verlobung mit ihrem Schatz Klemens Hallmann bekannt. Mit einem klassischen Kniefall hielt der österreichische Unternehmer während der Filmfestspiele in Cannes um ihre Hand an. Langsam aber sicher macht das Paar sich auch schon Gedanken um seinen großen Tag – und da muss wirklich jedes Detail stimmen!

"Wir denken sehr viel an Details. Ich glaube, dass wir sicher jemanden haben werden, der uns helfen wird, vielleicht einen Wedding-Planer. Aber wir wollen beide sehr, sehr viel in den Details mitbestimmen, sodass es auch UNSER Fest wird", plauderte Barbara beim Thomas Sabo Cocktail im Rahmen der Berlin Fashion Week gegenüber Promiflash aus. So richtig habe die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin allerdings noch nicht mit der Organisation begonnen.

An einer Sache dürfte die rothaarige Laufstegschönheit aller Voraussicht nach wohl nicht allzu lange tüfteln: dem Hochzeitstanz. Bei der diesjährigen Staffel schaffte Barbara es an der Seite von Profipartner Sergiu Luca (35) sogar bis ins Finale und sahnte durchgehend traumhafte Punktewertungen ab. Mit diesen Skills dürfte sie ihre Hochzeitsgäste an ihrem großen Tag wohl mühelos vom Hocker hauen.

ATP / WENN.com Barbara Meier in Cannes 2018

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Klemens Hallmann

Florian Ebener/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

