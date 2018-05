Barbara Meier (31) hat im Moment eine absolute Glückssträhne! Seit ihrem Comeback bei Let's Dance läuft es für das Model bei der Tanzshow einfach tadellos. Mit ihren eleganten Performances begeistert die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nicht nur das Publikum, sondern auch die strenge Jury. Aber auch privat schwebt die 31-Jährige nun auf Wolke sieben: Ihr langjähriger Partner Klemens Hallmann machte der rothaarigen Beauty einen Heiratsantrag!

Nach vier gemeinsamen Jahren werden Barbara und Klemens den großen Beziehungsschritt wagen. Wie die Laufstegschönheit im Gala-Interview verriet, hielt der 42-Jährige bereits vergangene Woche während der Filmfestspiele in Cannes um ihre Hand an. "Klemens ging ganz klassisch auf die Knie und hat mich gefragt. Ich war völlig perplex", erinnert sich das Model an den entscheidenden Moment. Wann die beiden heiraten werden, steht bisher noch nicht fest.

Für den Antrag legte sich Klemens ordentlich ins Zeug: Er mietete ein ganzes Restaurant, um in trauter Zweisamkeit die entscheidende Frage zu stellen. "Ich wollte diesen besonderen Moment filmreif inszenieren", erklärte der österreichische Unternehmer.

Frazer Harrison/Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier bei den Golden Globes 2018

Pascal Le Segretain/Getty Images for Chopard Barbara Meier und Klemens Hallmann bei der "Chopard Gent's Party" in Cannes 2016

Hannes Magerstaedt/Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann bei der Audi Party während des München Filmfestivals 2016

