Model Barbara Meier (31) und Unternehmer Klemens Hallmann treten schon bald vor den Traualtar! Promiflash traf die Braut nun auf dem Thomas Sabo Cocktail im Rahmen der Berliner Fashion Week und durfte einen Blick auf den Verlobungsring werfen. Der ist nicht nur beeindruckend und riesig – in dem Klunker steckt auch viel Liebe von Klemens, wie Barbara verriet: "Er hat gesagt, er möchte auch wirklich das Design mit aussuchen, mitbestimmen, deshalb ist es so richtig unser Ring geworden. Also weil er wirklich für mich gemacht wurde – ein Einzelstück. Und weil mein Verlobter so viel Liebe und Zeit da reingesteckt hat."

