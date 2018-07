Diese Trennung verlief alles andere als schön! Ende September gaben Rosenkavalierin Jessica Paszka (28) und ihr Auserwählter David Friedrich (28) bekannt: Ihre Beziehung ist gescheitert. Nach und nach kamen immer mehr Details über die vermeintliche Bilderbuchliebe ans Licht – der Eskimo Callboy bedauerte sogar vor laufenden Dschungelcamp-Kameras, dass ihm das Herz gebrochen worden sei. Was er da wohl zu Jessis brandneuem Techtelmechtel zu sagen hat?

Tatsächlich nur Positives: "Der Jessi wünsche ich nur das Beste, sie soll ihr Ding machen, sie soll glücklich werden und wenn sie einen Typen an ihrer Seite hat, der sie glücklich macht, dann wünsche ich ihr alles Gute", schießt es beim Thomas Sabo Cocktail auf der Berlin Fashion Week sofort aus dem TV-Star heraus. Immerhin müsse man auch irgendwann einmal einen Schlussstrich ziehen und mit seinen Erlebnissen abschließen. Ob diese Einsicht wohl mit seinem eigenen, gemunkelten Liebesglück einhergeht?

"Was ganz Wichtiges, was ich gelernt habe: Mit Wut und Rache reißt du gar nichts", so der Blondschopf. Mittlerweile stehe der Musiker über den negativen Schlagzeilen und wolle von dem Rosenkrieg absolut nichts mehr wissen.

MG RTL D Bachelorette Jessica Paszka und Kandidat David Friedrich

Promiflash Ajdin Hrustic Jessica Paszka in Mexiko

Promiflash David Friedrich beim Thomas Sabo Cocktail während der Berlin Fashion Week

