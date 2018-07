Sie hat keine Angst vor diesem neuen Abschnitt. Am 30. Juli wird Annett Möller 40, doch die Moderatorin sieht ihrem Alter ziemlich entspannt entgegen – das liegt vor allem an prominenten Damen. "Man sieht einfach an Beispielen wie Heidi Klum (45) oder auch Elle Macpherson (54) "The Body", die über 50 ist oder Sandra Bullock (53), dass wir Frauen über 40 einfach nicht abgeschrieben sind", erklärte die TV-Schönheit im Promiflash-Interview beim Ladiesdinner von TwoTell im Hotel de Rome Berlin. Nach der Geburt ihrer Tochter im Juni 2017 und ihrem Jobwechsel von RTL zu Sat.1 steht Annett wie die anderen VIP-Ladys mitten im Leben.

