Amors Pfeil hat ihn endlich getroffen! Jahrelang war Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat Ingo (27) auf der Suche nach der Frau fürs Leben. So recht klappen wollte es mit dem romantischen Rheinländer und den Ladys aber nicht – trotz tatkräftiger Unterstützung von Liebes-Gehilfin und Show-Moderatorin Vera Int-Veen (50). Vor drei Wochen überraschte der beherzte Brillenträger dann aber mit der Hammer-News: Ingo hat seine Herzdame gefunden – und Freundin Annika hat ihm auf Anhieb den Atem geraubt!

Die 28-Jährige ließ einfach nicht locker – und schrieb ihren Traummann gleich mehrfach via Facebook an. Der ließ die ambitionierte Altenpflegerin zunächst aber ganz schön zappeln – ein Fehler, wie er gleich beim ersten Treffen feststellen sollte. Dem smarten 27-Jährigen fiel es beim Anblick seines Dates nämlich wie Schuppen von den Augen, wie er RTL jetzt verriet: "Mein erster Gedanke als ich sie gesehen hab war 'Ja, sie könnte schon die Frau sein, die ich die ganze Zeit gesucht habe.' Tätowiert, rote Haare, das ist eigentlich das, was ich so gesucht hab'."

Die zurückhaltende Tierliebhaberin hat es dem Sohn von Lutz und Stups sofort angetan – und auch sie selbst ist nach wie vor hin und weg. "Ich bin immer noch von meinen Glücksgefühlen total überrannt", gab Annika an der Seite des humorvollen Manga-Fans überglücklich zu.

Facebook / IngoOffizielleFanpage "Schwiegertochter gesucht"-Ingo in seiner Wohnung

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht" und seine Freundin Annika

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo und Annika in einem Wildpark

