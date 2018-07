Was ist bloß passiert? Diese Woche machte Klaudia Giez (21) mit ihrem Freund Felipe Simon noch ganz verliebt die Berlin Fashion Week unsicher – doch dann an ihrem ersten Urlaubstag der Schock: Die EX-Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde mit Schmerzen und Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert. Warum, das erklärte sie jetzt den Followern in ihrer Instagram-Story: "Ich hab mich am Tag ganz okay gefühlt, dann am Abend hatte ich ganz dolle Bauchschmerzen und in der Nacht bin ich aufgewacht und konnte fast einfach nicht atmen und mein Bauch und mein Rücken haben halt sehr doll geziept. Ich konnte mich kaum noch gerade hinsetzen."

