Dieser Kandidat verlässt freiwillig "Kampf der Realitystars"

Bei Kampf der Realitystars durchlebt wohl jeder Promi sein persönliches Gefühlschaos. Die Gründe dafür sind unter anderem das Aufeinandertreffen mit seinem Erzrivalen, die anstrengenden Challenges oder auch das eigene Wohlbefinden – und so ist es auch bei Annemie Herren. Die Schwester von Willi Herren (✝45) ist vor allem in der aktuellen Folge von schwerem Heimweh geplagt. "Ich will nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Zuhause", erklärt sie tränenüberströmt ihrem Show-Kollegen Maurice Dziwak, der sich um sie kümmert. Bisher sei sie noch nie so lange von Zuhause weg gewesen, was sie nun letztendlich zum Nachdenken bringt.

Zu dem Heimweh gesellt sich auch die Trauer um ihren verstorbenen Bruder. Der Entertainer war 2020 selbst Kandidat bei "Kampf der Realitystars" – ständig und überall fühle sich Annemie mit der Erinnerung an ihren Willi konfrontiert. "Du glaubst gar nicht, was mir im Kopf manchmal vorgeht, wenn ich hier bin", sagt sie weinend vor der Kamera. Maurice versucht sie mit aufmunternden Worten zu trösten. Das scheint jedoch nicht allzu viel zu bringen: Die 60-Jährige verlässt die Show freiwillig! "Ich will mich bei euch wirklich recht herzlich bedanken. Ihr seid so toll zu mir gewesen, aber ich schaffe es nicht. Ich gebe auf", erklärt sie. Sie hoffe, dass die anderen ihre Entscheidungen verstehen können, sie seien für Annemie "mit das Beste, was [ihr] in [ihrem] Leben passiert" sei.

Von ihren Kollegen erfährt die Tante von Alessia Herren (22) nur Zuspruch. Alle seien stolz auf sie, dass sie den Schritt in die Show trotz ihrer Gesundheit überhaupt erst gewagt hat. Vor allem Mitstreiterin Lilo von Kiesenwetter betont: "Dafür, dass du so krank bist, machst du allen, die krank sind, Mut, so dabei zu sein." Annemie kämpft seit zwei Jahren gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit ihrer Teilnahme wollte die kölscher Frohnatur ein Zeichen setzen, wie sie im Interview mit RTL erklärte: "Ich will den anderen Leuten auch zeigen, dass man damit auch leben kann. Man soll sich nicht aufgeben. Siehst du ja, mir geht's gut."

