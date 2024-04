Nach Geburtstagsfeier: Victoria Beckham dankt ihrem David!

Vergangenes Wochenende ließ Victoria Beckham (50) die Korken knallen – die Designerin feierte ihren 50. Geburtstag. Zusammen mit zahlreichen Freunden und ihrer Familie zelebrierte die Britin den besonderen Tag in dem noblen Privatklub Oswald's in London. Mit von der Partie war natürlich auch ihr Ehemann David (48). Für dessen Unterstützung bedankt sich Victoria nun und findet rührende Worte. "Ich kann immer noch nicht glauben, wie besonders ich mich an diesem Abend, an meinem Geburtstag, in dieser ganzen Woche und in all unseren magischen gemeinsamen Jahren durch dich gefühlt habe. Danke, ich liebe dich so sehr. Ich bin ganz ehrlich!", schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Schnappschuss der beiden.

Auf Victorias Geburtstagssause durften natürlich auch ihre ehemaligen Spice Girls-Kolleginnen nicht fehlen. Doch damit nicht genug: Ein Video, das David auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, zeigte Geri Halliwell (51), Emma Bunton (48), Melanie C. (50), Victoria und Mel B. (48) beim ausgelassenen Feiern. Die Ladys tanzten die Choreografie ihres 1997er-Hits "Stop", während der Song im Hintergrund zu hören war.

Auf der Party sollen David und die vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) und Harper (12) eine Rede für das Geburtstagskind gehalten haben. Bei der Ansprache ihres Liebsten sei Victoria laut Insiderinformationen von The Sun sogar zu Tränen gerührt gewesen. "Er sprach darüber, was für ein großartiges Vorbild und was für eine unglaubliche Mutter sie ist", so die anonyme Quelle.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihre Familie im April 2024

