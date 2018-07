Was für ein Promi-Auflauf bei Michael Michalskys (51) Fashion Show in Berlin! Sarah Harrison (27), Sebastian Pannek (31) oder Désirée Nick (61) – alle waren heiß auf die neuen Looks des sympathischen Designers. Und auch Kumpel Thomas Hayo durfte an diesem Abend nicht fehlen: "Michael ist ein sehr guter Freund von mir geworden. Er hat gesagt: 'Kommst du auf die Show, bitte, ich würde mich total freuen', und dann unterstütze ich ihn. Ich bin wirklich eingeflogen aus New York, um Michis Show zu sehen", verriet der Ex-Germany's next Topmodel-Juror im Promiflash-Interview.

