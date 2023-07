Das sagt Thomas Hayo zur diesjährigen GNTM-Gewinnerin Vivien

Er findet es toll! Für Vivien Blotzki war in diesem Jahr ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Die Schönheit aus Koblenz hatte sich über den Sieg der diesjährigen Staffel Germany's next Topmodel freuen dürfen. Die Promiflash-Leser sind sich allerdings nicht ganz einig, ob die 22-Jährige verdient gewonnen hat oder ob sie es einer anderen Kandidatin mehr gegönnt hätten. Doch was sagt Ex-Juror Thomas Hayo zum Sieg des Curvy-Models? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich finde es natürlich super, dass Vivien gewonnen hat, wir haben jetzt die letzten Jahre wirklich eine große Veränderung in der Modebranche gesehen", gibt Thomas gegenüber Promiflash zu. Diesen Wandel finde er toll – und besonders, dass sich das in der Show spiegele. "Nicht nur in den Kandidatinnen, sondern jetzt auch in der Gewinnerin", freut er sich. Außerdem ist sich der Art Director sicher: "Vivien hat auf jeden Fall große Chancen auf eine Karriere." Es hänge jedoch davon ab, ob das Nachwuchsmodel bereit dazu sei, seine Komfortzone zu verlassen. "Es geht nicht immer gleich alles beim ersten Mal, da muss man schon kämpfen, aber ich glaube, GNTM ist ein super Sprungbrett […] und ich hoffe, dass Vivien das meiste daraus macht", erklärt der 54-Jährige.

Auch im nächsten Jahr wartet eine Neuerung auf die Show, wie Heidi Klum (50) bereits bei Instagram preisgab. In einem kurzen Video in einem Flugzeug plaudert die Chefjurorin der Show mit einem Flugbegleiter – und verkündet ihm, ihn gerne für die kommende Staffel casten zu wollen! Damit steht fest: Im nächsten Jahr dürfen auch Männer teilnehmen!

