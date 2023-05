Das halten die Fans von Thomas Hayos GNTM-Comeback

Wie kommt Thomas Hayos Rückkehr an? Der Creative Director wurde als Juror der Castingshow Germany's next Topmodel bekannt. Von 2011 bis 2018 saß er an der Seite von Model-Mama Heidi Klum (49) und zählte für viele Zuschauer zum festen Bestandteil der Sendung. Doch nach der 13. Staffel verabschiedete sich Thomas aus der Castingshow. Dennoch war er in den folgenden Jahren als Gastjuror bei GNTM zu sehen. Auch in der aktuellen Folge gab Thomas den Nachwuchsmodels Tipps. Wie kam sein Comeback bei den Fans an?

Auf Twitter tauschten sich die GNTM-Fans zur Rückkehr des langjährigen Juroren aus. "Ach ja, Thomas Hayo, als er noch dabei war, hat’s mehr Spaß gemacht", schrieb ein Nutzer. Ein anderer Zuschauer kommentierte ebenfalls begeistert: "Thomas Hayo – ich freue mich immer wieder, ihn zu sehen." Dennoch äußerte ein Fan kritisch: "Wieso macht der wieder bei GNTM mit? Braucht der die Kohle so dringend?"

Bereits zum Start der Staffel hatte Thomas sich positiv dazu geäußert, dass die Reise der Nachwuchsmodels in Los Angeles beginne. "Ich bin auch im jungen Alter nach Amerika gegangen. Das hinterlässt so große Eindrücke bei dir und verändert dich als Person in so einer dramatischen Weise", berichtete er Promiflash.

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop beim GNTM-Finale 2014

Getty Images Thomas Hayo bei den MTV EMAs 2022 in Düsseldorf

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Thomas Hayo bei "Germany's next Topmodel"

