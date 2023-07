Auch nach GNTM: Thomas Hayo bleibt mit Models in Kontakt

Thomas Hayo schließt nach dem Ende der Dreharbeiten nicht mit den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen ab! Der Kreativdirektor steht schon seit vielen Jahren für Heidi Klums (50) Castingshow vor der Kamera: Von 2011 bis 2018 war er ein fester Bestandteil der Jury – inzwischen tritt er in den Seasons als Gastjuror auf. Die Arbeit mit den Nachwuchsmodels bereitet dem Modeexperten wohl große Freude: Gegenüber Promiflash erklärt Thomas jetzt nämlich, dass er auch nach dem Ende der jeweiligen Staffeln weiterhin in Kontakt mit den Kandidatinnen steht!

"Ich bin eigentlich mit den meisten Models, mit denen ich zusammen die Show gemacht habe, noch sehr eng und sehe die sehr gerne", betont Thomas im Rahmen der Berlin Fashion Week im Promiflash-Interview und verdeutlicht: "Man entwickelt ja auch eine Beziehung zu den Girls, weil man lange unterwegs ist, viel Zeit miteinander verbringt [...]." Ihm gehe es vor allem darum, den Schützlingen Unterstützung zu geben und ihnen mit Rat beiseitezustehen. "Und das hört ja nicht auf, wenn die Show vorbei ist", erklärt er.

Im Laufe der Jahre habe sich also nicht nur ein "eine große Familie" gebildet – Thomas sei auch immer wieder total stolz, wenn er eine der Kandidatinnen auf dem Laufsteg sehe! "Das ist immer wieder super! Ich bin auch immer sehr gespannt, wer es geschafft hat und wen ich dann auf der Show sehe", erzählt er.

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Thomas Hayo bei "Germany's next Topmodel" 2023

Getty Images Thomas Hayo, Creative Director

Getty Images Thomas Hayo im April 2022 in New York City

