Thomas Hayo ist stolz: Sein Neffe läuft auf der Fashion Week

Das wollte sich Thomas Hayo wohl nicht entgehen lassen! Der Creative Director ist vor allem für seinen einstigen Jurorenplatz in der Castingshow Germany's next Topmodel bekannt. Doch auch in anderen TV-Shows ist der Neunkirchener des Öfteren anzutreffen. Gemeinsam mit seinem Neffen Tim Hayo war er auch schon für Hot oder Schrott – Die Allestester vor die Kamera getreten. Das Nachwuchsmodel durfte nun für Kilian Kerner über den Catwalk laufen. Im Promiflash-Interview verrät Thomas, dass er bloß für Tim angereist sei!

"Ich bin jetzt auch extra eingeflogen aus London, das ist nämlich eine ganz besondere Show für mich", plaudert der 54-Jährige im Promiflash-Interview auf der Berliner Fashion Week aus. Denn sein Neffe laufe seine erste Fashion Show für den Designer Kilian Kerner! Auf dem Event wählt Thomas die Shows zudem sehr akribisch aus. "Ich schaue mir die Shows an, die mich interessieren und bei denen ich einen persönlichen Bezug habe", erklärt er. Ein Familienmitglied, welches sein Modeldebüt gibt, gehört wohl definitiv dazu!

Doch auch zu dem Designer selbst pflege Thomas ein gutes Verhältnis. "Kilian war auch schon ein paar Mal bei uns in der Show, ich mag ihn sehr gern, er ist auch ein Tennis-Liebhaber", verrät der Creative Director zudem. "Da bin ich natürlich gerne dabei, um zu sehen, was er macht und natürlich auch um zu unterstützen", fügt er hinzu.

Getty Images Tim Hayo auf der Fashion Week in Berlin 2023

Instagram / timhayo Tim Hayo und Thomas Hayo im Juni 2016

Getty Images Tim Hayo auf der Fashion Week in Berlin 2023

