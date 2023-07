Seit zwölf Jahren bei GNTM: Hat Thomas Hayo einen Liebling?

Hat er einen Liebling? Eine wichtige Station in der Karriere von Thomas Hayo ist der Job als Juror in der Model-Castingshow Germany's next Topmodel. Inzwischen ist der Creative Director seit zwölf Jahren ein fester Bestandteil der beliebten ProSieben-Sendung. Auch in diesem Jahr stand er Chefjurorin Heidi Klum (50) wieder mit Rat und Tat zur Seite. Gegenüber Promiflash verrät Thomas jetzt, ob es eine Favoritin unter den Nachwuchsmodels für ihn gibt!

Im exklusiven Interview mit Promiflash offenbart Thomas nun, ob ihm über die Jahre eine GNTM-Kandidatin besonders in Erinnerung geblieben ist. "Ich werde nicht eine Kandidatin rauspicken können, ich habe so viele und ich bin da sehr, sehr eng", macht der 54-Jährige deutlich. Es gäbe allerdings Gewinnerinnen, mit denen er noch regelmäßig in Kontakt stehe. "Stefanie Giesinger (26) sehe ich auch sehr oft, mit der bin ich immer noch eng befreundet. Wir haben damals eine sehr intensive Zeit zusammen verbracht", fügt er hinzu.

Der Artdirector gibt zudem preis, dass die erste gemeinsame Staffel mit Wolfgang Joop (78) auch etwas ganz Besonderes für ihn gewesen sei. "Mit [ihm] bin ich extrem gut befreundet", verrät Thomas im Gespräch. Aber auch mit Modelmama Heidi und Co-Juror Michael Michalsky (56) habe es viele tolle Momente in der Sendung gegeben.

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Thomas Hayo und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop beim GNTM-Finale 2014

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de