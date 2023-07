Kritik an GNTM: Das sagt Heidis Kumpel Thomas Hayo dazu

Nimmt er seine Freundin in Schutz? Bereits in der Vergangenheit durfte sich Thomas Hayo als Juror von Germany's next Topmodel verantworten. Bis heute gilt er als enger Vertrauter von Heidi Klum (50). Zuletzt wurde die Kritik zur Castingshow der Model-Mama zunehmend lauter. Doch was hält der Creative Director von den Vorwürfen? Promiflash verrät Thomas, ob für ihn die Kritik an GNTM gerechtfertigt ist.

"Klar, kann ich nachvollziehen, dass Kritik entsteht. Gerade heutzutage hat jeder eine Meinung zu allem und viele Dinge sind eben auch, sagen wir mal, diskussionswürdig", meint der Ex-Juror auf der Berliner Fashion Week gegenüber Promiflash. Trotzdem muss man die Teilnahme an der Show auch als "Chance ansehen". Dass es "nach wie vor eine Unterhaltungsshow [ist], die auch im Fernsehen läuft, und dass man gefilmt wird und dabei sehr viel von sich preisgibt, das ist eben leider die Realität", betont er dennoch.

Erst kürzlich meldete sich Ex-Kandidatin Coco Clever zu Wort. Dabei hatte sie offenbart, dass bei ihr die Jobs bisher ausbleiben. "Es ist nicht unbedingt normal, aber es ist logisch. Als Model ist es eigentlich die größte Kunst, wirklich dranzubleiben", meint Thomas dazu. Schlussendlich benötige es aber auch "ein bisschen Glück".

Anzeige

Getty Images Thomas Hayo bei den MTV EMAs 2022

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Thomas Hayo bei "Germany's next Topmodel" 2023

Anzeige

Instagram / coco_clever Coco Clever, GNTM-Teilnehmerin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de