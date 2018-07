Josephine Welsch und ihr Freund Wolf erwarten Nachwuchs. Vor knapp einem Monat ließ die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Babybombe auf Social Media platzen. Mittlerweile ist sie schon im sechsten Monat schwanger und das macht sich auch langsam in ihrem Alltag bemerkbar. Zunächst hatte sie nur mit ihren verrückt spielenden Hormonen zu kämpfen. Nun hat die Bald-Mama aber ganz andere Beschwerden. "Jetzt kommt eher so dieses Körperliche, dass du dich nicht mehr so leicht drehen kannst. Oder du willst aufstehen – schnell, wie du es sonst gewohnt bist – und merkst dann einfach, dass es zieht", erzählte sie im Promiflash-Interview.

