Ex-Bachelor Jan Kralitschka (41) hat genaue Wunschvorstellungen! Vor fünf Jahren suchte er in der Datingshow nach der großen Liebe. Mit der Gewinnerin Alissa Harouat (30) wollte es aber nicht so ganz klappen. Wie der ehemalige Rosenkavalier kürzlich enthüllte, ist er auch aktuell seit einem Jahr single – an welchem ungewöhnlichen Ort er das am Liebsten ändern würde, hat er Promiflash jetzt verraten: Jan würde seine Traumfrau gerne im Baumarkt kennenlernen!

"Ich bin jemand, der gerne Zeit dort verbringt. Entweder baue ich an meinem Haus rum oder bin im Baumarkt”, berichtete er Promiflash. Jan fände es toll, in dem Heimwerkerparadies auf der Suche nach Schrauben und Laminat unerwartet auf die Eine zu treffen! Dann wisse er gleich, dass es die Richtige für ihn ist: “Ich finde Frauen einfach cool, die selber Schränke bauen oder Wohnungen renovieren können.”

Aktuell ist Jan neben der Traumfrauenjagd auch noch auf der Suche nach Deutschlands schönstem Kurvenstar! In der diesjährigen Staffel von Curvy Supermodel wird er neben Angelina Kirsch (29), Jana Ina Zarrella (41) und Oliver Tienken in der Jury sitzen. Die Castingshow läuft ab dem 26. Juli 2018, donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II.

Andreas Rentz / Getty Images Jan Kralitschka im Mazda Pop-up-Store 2017

Facebook / Jan Kralitschka Jan Kralitschka mit Vollbart

Curvy Supermodel, RTL II Jan Kralitschka, Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella und Oliver Tienken

