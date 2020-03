Großes Jubiläum bei der beliebten RTL-Kuppelshow Der Bachelor! Seit insgesamt zehn Staffeln verteilen mehr oder weniger attraktive Junggesellen vor der Kamera Rosen an liebeshungrige Single-Ladys. Zuletzt war der Münchner Profi-Kickboxer Sebastian Preuss (29) an der Reihe. Der gelernte Maler sorgte für ein Ende, das es so noch nie gegeben hat: Er entschied sich im Finale dazu, keiner der letzten beiden Kandidatinnen eine Blume zu geben, und flog als Single zurück nach Deutschland. Doch könnt ihr euch noch an alle zehn Bachelor erinnern? Promiflash hat hier noch mal alle Staffeln zusammengefasst. Am Ende des Artikels könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Marcel Maderitsch

Der erste TV-Junggeselle, der für Deutschland 2003 mit seinen Rosen an den Start ging, war Marcel Maderitsch. Der Bänker entschied sich in seinem emotionalen Finale für die Schornsteinfegerin Juliane Ziegler (38), doch die Beziehung scheiterte. Kurze Zeit später kam Marcel mit der Zweitplatzierten Nicole zusammen.

Paul Janke

Ganze neun Jahre vergingen, bis RTL eine zweite Staffel produzieren ließ. Damaliger Schnittblumenverteiler war Paul Janke (38), der sich im Finale für die damalige PR-Managerin Anja Polzer (35) entschied. Auch ihre Liebe war nur von kurzer Dauer. Als beide wieder zurück in Deutschland waren, gingen sie getrennte Wege.

Jan Kralitschka

Rechtsanwalt und Männermodel Jan Kralitschka (43) übernahm dann 2013 das Rosenzepter. Im Finale lieferte er eine bis heute unvergessene Entscheidung, da er sich nicht etwa für den Publikumsliebling Mona Stöckli (37), sondern für Alissa Harouat (32) entschied. Wie bei den Vorgängern entstand auch hier keine Beziehung im richtigen Leben.

Christian Tews

Mit seiner Glatze war Bankkaufmann Christian Tews (39) wohl der auffälligste unter den Schnittblumenverteilern. An seiner Staffel nahmen einige Kandidatinnen teil, die auch heute noch im Gespräch sind. Neben Katja Kühne (35) waren auch Angelina Heger (28), Jessica Paszka (29), Daniela Michalski und Ela Taş 2014 Teil der Besetzung.

Oliver Sanne

Oliver Sanne (33), seines Zeichens Mister Germany 2014, durfte im Folgejahr seine Traumfrau im TV suchen. Auch ihm gelang es nicht, mit seiner Auserwählten Liz Kaeber (27) das große Liebesglück zu finden.

Leonard Freier

Ein Jahr später versuchte der Berliner Unternehmer Leonard Freier (35) sein Glück, doch seine Beziehung zu Gewinnerin Leonie Pump war praktisch nicht existent. Er kam nach einer Blitzbeziehung mit Angelina Heger wieder mit seiner Ex Caona zusammen, mit der schon vor der Sendung Töchterchen Aurora bekommen hatte.

Sebastian Pannek

Influencer und Männermodel Sebastian Pannek (33) dagegen war der erste Bachelor, der im Anschluss eine richtige Beziehung mit seiner Gewinnerin führte. Er und Clea-Lacy Juhn (28) waren über ein Jahr liiert, bis sie ganz überraschend ihre Trennung bekanntgaben. Aktuell erwartet er mit dem einstigen Bachelor-Girl Angelina Heger sein erstes Kind.

Daniel Völz

Der Immobilienmakler Daniel Völz (35) entschied sich 2018 in seinem Rosenfinale für Kristina Yantsen. Ihre Beziehung überdauerte die Ausstrahlung um zwei Monate. Der größte Aufreger seiner Staffel war die Ohrfeige, die er von Yeliz Koc (26) verpasst bekam, als er diese nach Hause schickte.

Andrej Mangold

Mit Andrej Mangold (33) übernahm zum ersten Mal ein Profisportler die Rolle des deutschen Bachelors. Der Basketballer gab Jennifer Lange (26) seine letzte Rose und die beiden sind nach wie vor glücklich zusammen.

Sebastian Preuss

Dieses Jahr entschied sich RTL mit Sebastian Preuss erneut für einen Profisportler. Doch der Kickboxer wollte seine letzte Rose weder Diana Kaloev noch Wioleta Psiuk geben. Damit sorgte er für eine echte Sensation, da so etwas bis dato noch nie passiert war.

Anzeige

TV NOW/ Stephan Pick Marcel Maderitsch, erster deutscher Bachelor

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Paul Janke als Bachelor

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Jan Kralitschka, Bachelor von 2013

TV NOW/ Stefan Gregorowius Christian Tews, Bachelor von 2014

TV NOW/ Melanie Reisert Oliver Sanne, Bachelor von 2015

TVNOW / Stefan Gregorowius Bachelor Leonard Freier

TV NOW/ Stefan Gregorowius Sebastian Pannek, Bachelor von 2017

TVNOW Daniel Völz, TV-Darsteller

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold

TVNOW / Arya Shirazi TV-Bachelor Sebastian Preuss



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de