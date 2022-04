Er vergibt jetzt Wohnungen statt Rosen! Eigentlich kennen wir Jan Kralitschka (45) als den Rosenkavalier, der vor neun Jahren bei RTL als Bachelor sein TV-Debüt feierte. Für die wahre Liebe hat es bei dem Model am Ende der dritten Bachelor-Staffel dann aber nicht gereicht. Ein paar Jahre später war er in der dritten Staffel der RTL2-Castingshow Curvy Supermodel in der Jury zu sehen. Doch nun begibt sich Jan für sein neues Format in ein überraschendes Fachgebiet.

Nach Berichten von DWDL ist der Ex-Bachelor ab dem 17. Mai 2022 in seiner neuen Sendung "Wohnung verzweifelt gesucht!" auf RTL zu sehen. In der neuen TV-Show hilft der 45-Jährige wohnungslosen Familien bei ihrer Suche nach einer neuen Bleibe. Gemeinsam mit Jan erarbeiten die Auserwählten einen individuellen Plan, um aus der Krise zu gelangen. Als Unterstützung übernimmt das Model unter anderem Gespräche mit Banken, Jobcentern, Arbeitgebern und Angehörigen.

Doch so fremd, wie es scheint, ist das Thema Wohnen und Immobilien gar nicht für den Ex-Rosenkavalier. Denn der erlernte Jurist ist schon seit einigen Jahren als Rechtsanwalt tätig. Im Jahr 2020 promovierte er neben den Schwerpunkten Rechtsschutz und Erbrecht auch im Mietrecht.

Anzeige

TVNOW/ Stefan Gregorowius Jan Kralitschka, Bachelor 2013

Anzeige

Instagram / jan_kralitschka Jan Kralitschka, Ex-Bachelor

Anzeige

Getty Images Jan Kralitschka im Juli 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de