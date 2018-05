Curvy Supermodel wird optimiert! Es ist nicht mehr lange hin, bis der Plus-Size-Nachwuchs wieder über die deutschen Bildschirme flackert. Die dritte Staffel der Modelcastingshow soll im Sommer 2018 starten. Was jetzt schon bekannt ist: In der Jury sitzen neben Jana Ina Zarrella (41) und Angelina Kirsch (29) jetzt auch Ex-Bachelor Jan Kralitschka (41) und Ex-Let's Dance-Profi Oliver Tienken. Doch es soll noch mehr Formatänderungen geben – wie Jana Ina im Interview verriet!

Mit Promiflash sprach die schöne Moderatorin über das TV-Highlight, das Frauen ab Konfektionsgröße 42 groß rausbringt – und plauderte glatt ein wenig aus dem Neuerungsnähkästchen: "Natürlich versucht man sich jede Staffel zu toppen. Es wird alles noch schöner und größer", versprach die Frau von Giovanni Zarrella. Es ginge für die Ladys auf jeden Fall wieder ins Ausland und zu unglaublichen Shootings. "Wir haben tolle Kunden dabei, die bereits während der Staffel den Kandidatinnen die Möglichkeit auf lukrative Jobs geben." Natürlich gäbe es auch wieder ein großes Umstyling mit einem Topstylisten. Mehr dürfe sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht verraten.

Was aber wohl feststeht: Die Gewinnerin darf sich auf eine Eintrittskarte ins große Modelbusiness freuen! Das Supermodel aus dem Vorjahr, Hanna Wilperath, offenbarte im Interview, dass ihre Karriere ordentlich Schwung aufgenommen hat. Erst kürzlich zierte die Laufstegschönheit splitterfasernackt das Cover der Zeitschrift TUSH.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch

Anzeige

Instagram / angelina.kirsch Jana Ina Zarrella und Angelina Kirsch

Anzeige

Instagram / hannawilperath Hanna Wilperath, Curvy-Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de