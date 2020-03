Das beliebte RTL-Kuppelformat Der Bachelor feiert sein großes Jubiläum. Zehn Rosenkavaliere haben nun schon in der Datingshow die große Liebe gesucht: Marcel Maderitsch, Paul Janke (38), Jan Kralitschka (43), Christian Tews (39), Oliver Sanne (33), Leonard Freier (35), Sebastian Pannek (33), Daniel Völz (35), Andrej Mangold (33) und Sebastian Preuss (29). Doch wie viele Rosen wurden insgesamt verteilt und wie viele Kandidatinnen wurden von den zehn Bachelor-Boys geküsst?

Tatsächlich wurden in allen Ausgaben genau 40 Frauen von den TV-Junggesellen geküsst, wobei Daniel Völz und Sebastian Preuss allein schon zwölf Mädels mit ihren Lippen beglückt haben. Jan Kralitschka senkte dabei die Quote sehr, denn er züngelte lediglich mit seinen beiden Finalistinnen. Im Vergleich wurden erwartungsgemäß weit mehr Rosen verteilt. 613 florale Liebesgesten haben Andrej, Christian und Co. über die Jahre an ihre jeweiligen Favoritinnen überreicht.

Wieder anders sieht es hinsichtlich der freiwilligen Abgänge und abgelehnten Rosen bei den Entscheidungsnächten aus. So schlugen zum Beispiel vier Kandidatinnen das romantische Gewächs von ihrem Bachelor aus. Darunter waren zwei Teilnehmerinnen aus der Staffel von Christian Tews, nämlich Anne Pott und Helen Harkner in Folge drei. Vorab freiwillig ausgeschieden sind in allen Staffeln insgesamt 13 Ladys.

Oliver Sanne, Bachelor von 2015

Jan Kralitschka, Bachelor 2013

Christian Tews, Bachelor von 2014

