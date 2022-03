Melanie Müller (33) plaudert ein Geheimnis aus! 2013 schnupperte die Leipzigerin erstmals TV-Luft, als sie an der dritten Staffel von Der Bachelor teilnahm. Damals kämpften 20 attraktive Single-Ladys um das Herz von Jan Kralitschka (45) und hofften darauf, die letzte Rose zu bekommen. Seitdem ist viel passiert: Die hübsche Blondine hat nach ihrem Ehe-Aus mit Mike Blümer einen neuen Mann an ihrer Seite. Nun verriet Melli: Ex-Bachelor Jan war gar nicht ihr Fall!

In einer Ausgabe von "Blondhörig" erinnerte sich die 33-Jährige an ihre Zeit bei der Kuppelshow zurück. "Jan ist ein bildhübscher Mann, aber der ist so ein Holzhacker-Typ, der abends vor dem Kamin liegt und keinen Wodka mit mir trinkt, weil er beim ersten halben Wodka schon umfällt", offenbarte sie. Dabei betonte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie gar keinen hübschen Mann an ihrer Seite brauche, sondern einen, der loyal sei, zu ihr halte und der ein bisschen "derber" sei.

In derselben Ausgabe des Formats verriet Melanie außerdem, dass sie während der Dreharbeiten schon mit ihrem Ex Mike zusammen war. Teilgenommen habe sie, weil beide einen finanziellen Zuschuss gebraucht hätten. "Wir lebten damals zusammen auf Mallorca und hatten uns mit Aktien komplett verspekuliert [...] und waren echt richtig pleite", erklärte sie.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (rechts) mit ihrem neuen Freund

TV NOW/ Stefan Gregorowius Jan Kralitschka, Bachelor von 2013

Marcus Golejewski / Future Image / ActionPress Melanie Müller und Mike Blümer auf der Berlin Fashion Week, 2015

