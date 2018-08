Bei Der Bachelor hat Jan Kralitschka (42) noch vor laufender Kamera nach der Richtigen gesucht – nur leider ohne Erfolg. Aber auch nach dem TV-Experiment wollte es mit der großen Liebe einfach nicht richtig klappen. Erst vor wenigen Wochen gab der Curvy Supermodel-Juror bekannt: Er ist schon längst wieder Single. Im Promiflash-Interview verriet er nun, wonach er bei der perfekten Frau an seiner Seite eigentlich sucht: "Für mich macht eine Frau eine gewisse Attraktivität aus, wenn sie so ein Leuchten in den Augen hat, so eine Begeisterung für irgendwas."

