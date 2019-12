Der Bachelor geht bald in die nächste Runde! In der kommenden Staffel darf der Rosenkavalier Sebastian Preuss unter 22 willigen Single-Damen nach seiner großen Liebe suchen – und die Zuschauer können dies ab 8. Januar 2020 immer Mittwochabend bei RTL hautnah verfolgen. Wer die Zeit bis zum Sendestart nicht mehr abwarten kann, bekommt seit 11. Dezember bereits bei dem Streamingsender TVNOW in „Der Bachelor – Best of“ ein tolles Warm-up serviert in insgesamt fünf Episoden, die ebenfalls immer mittwochs gezeigt werden. Stimmt in unserer Umfrage ab, wer euer Lieblings-Rosenkavalier ist!

Marcel Maderitsch

Den Anfang der Kuppelshow machte der sympathische Bankangestellte im Jahr 2003. Im Finale entschied er sich für die damals 22-jährige Schornsteinfegerin Juliane Ziegler (38). Doch es sollte alles ganz anders kommen: Nach der Ausstrahlung ging der Beau eine Liebesbeziehung mit der Zweitplatzierten Nicole ein.

Paul Janke (38)

Erst neun Jahre später – also 2012 – ging die Kuppelsendung in die zweite Staffel und gab dem "Mister Hamburg 2009" die Chance, als Rosenkavalier groß rauszukommen. PR-Managerin Anja Polzer (35) konnte das Herz des heutigen Kult-Bachelors erobern. Doch ihre Liebe hatte keine Zukunft. Heute gibt Paul dafür Singles bei Bachelor in Paradise Tipps, wie sie ihre Angebeteten erobern können.

Jan Kralitschka (43)

Ein Jahr später ging das Male-Model Jan auf Damenwahl. In der dritten Staffel verzichtete erstmals eine Kandidatin auf eine der begehrten Rosen und verabschiedete sich freiwillig aus der Show. Zwischen dem Rechtsanwalt und seiner auserwählten Rosenlady Alissa Harouat (32) gab es kein Happy End! Doch eine Szene bleibt unvergessen: Bei einem Date räkelte sich Melanie Müller (31) nackt im Whirlpool – und machte daraufhin selbst Show-Karriere.

Christian Tews (39)

Mit dem Bankkaufmann gab es den ersten deutschen Bachelor, der Glatze trug. Und die Kandidatinnen rissen sich um Einzeldates mit dem gebürtigen Hannoveraner. Er verliebte sich während der Dreharbeiten sogar in die gebürtige Ukrainerin Katja Kühne (34). Die Sendung verließen beide entsprechend als Liebespaar. Doch wenig später gaben sie ihre Trennung via Social Media bekannt.

Oliver Sanne (33)

Auch "Mister Germany 2014" hatte das Singleleben satt und durfte als fünfter Bachelor Rosen verteilen. Für die Zuschauer war es trotz Bildschirm fast körperlich spürbar, wie die Funken zwischen dem Fitnesstrainer und Liz Kaeber (27) sprühten. Erwartungsgemäß ging diese als Siegerin der Staffel hervor. Doch am Ende stellten beide fest, dass es für eine gemeinsame Zukunft nicht ausreichen sollte.

Leonard Freier (34)

Der Versicherungsfachmann suchte 2016 nach seiner Mrs. Right – und punktete bei den Damen, da er bereits Vater war zu diesem Zeitpunkt und Einfühlungsvermögen zeigte. Die letzte Schnittblume vergab er an Leonie Sophia Pump. Doch zwischen dem Berliner und der Assistentin der Geschäftsleitung reichte die Chemie für eine langfristige Beziehung nicht aus.

Sebastian Pannek (33)

In der siebten Staffel versuchte der Inhaber einer Design- und Marketingagentur das fehlende Puzzlestück zum vollkommenen Glück zu finden – und wurde fündig. Mit seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn (28) ging er eine feste Beziehung ein. Doch im Sommer 2018 trennte sich das einstige Bachelor-Traumcouple nach anderthalb Jahren Liaison. Heute ist Basti mit Angelina Heger (27), der Zweitplatzierten der vierten Staffel, liiert. Die beiden erwarten ein Kind!

Daniel Völz (34)

2018 verteilte der in Amerika lebende Immobilienmakler fleißig Rosen – und sorgte für dramatische Momente. Als erster Bachelor kassierte der Schauspieler eine Ohrfeige von Teilnehmerin Yeliz Koc (26). Am Ende fiel Daniels Wahl auf Kristina Yantsen. Beide gaben ihrer jungen Liebe eine Chance – allerdings zerbrach diese schon nach zwei Monaten.

Andrej Mangold (32)

Zuletzt ließ der Basketball-Star die Herzen der Teilnehmerinnen aufflammen. Bereits in den ersten Folgen konnten die Zuschauer sehen, dass zwischen dem Hannoveraner und Jennifer Lange (26) eine besondere Verbindung besteht. Am Ende setzte sich die Sport- und Gesundheitsmanagerin damit gegen ihre größte Konkurrentin Evanthia Benetatou (27) durch. Noch heute sind die beiden happy miteinander. Die 26-Jährige zog sogar für ihren Liebsten von Bremen nach Bonn.

RTL Marcel Maderitsch, Bachelor 2003

Florian Ebener / Getty Images Ex-Bachelor Paul Janke

Curvy Supermodel, RTL II Jan Kralitschka, "Curvy Supermodel"-Juror 2018

Getty Images Christian Tews, Ex-Bachelor

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

ActionPress Leonard Freier bei der Künstler gegen Aids - Die Gala 2019 im Stage Theater des Westens

ActionPress Sebastian Pannek, Reality-TV-Darsteller

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Daniel Völz im November 2018

ActionPress Andrej Mangold, Bachelor 2019

TVNOW / Arya Shirazi Sebastian Preuss, Bachelor 2020



